В Баку успешно завершилась продажа 174 социальных квартир

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку успешно завершился процесс продажи 174 квартир в Ясамальском жилом комплексе Государственного агентства жилищного строительства, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Продажа 46 квартира в первом-пятом зданиях и 128 квартир в шестом и седьмом зданиях комплекса началась сегодня в 11:00.

Выбор выставленных на продажу 174 квартир был проведен посредством электронной системы «Социальное жилье» через портал «электронное правительство» www.e-gov.az

В системе «Социальное жилье» «электронный кабинет» имеют 10 242 человека.

Если во время предыдущей продажи в выборе квартир участвовали 4 542 человека, то в сегодняшней продаже в выборе 174 квартир приняли участие 5 909 человек.

Гражданами подписаны и представлены заявления на 160 из выставленных на продажу 174 квартир.

За процессом выбора квартир в оперативном штабе агентства наблюдали представители Государственного агентства специальной связи и информационной безопасности Особой службы государственной охраны, министерства транспорта, связи высоких технологий, Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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