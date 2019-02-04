В Азербайджане выросло число разводов в семьях с детьми

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане случаи разводов в семьях с одним ребенком выросли на 71 процент, а в семьях с двумя и более детьми - на 38 процентов, сообщает в понедельник Trend.

В Азербайджане в 1990 году были зарегистрированы 14 040 случаев разводов, в 1995 году данный показатель составил 5 669. В 2017 году были зарегистрированы 14 514 разводов, что является самым высоким показателем за 1990-2017 годы. В январе-октябре 2018 года были зарегистрированы 12 396 случаев расторжения брака.

В целом среди разведенных пар преобладают семьи без детей.

В течение 27 лет (за исключением 2018 года) случаи разводов в семьях с одним ребенком выросли на 70,95 процента, с двумя и более детьми - на 38,25 процента.

Из числа разведенных в 1990 году семей 8 853 были бездетными, 2 045 семей - с одним ребенком, 3 142 - с двумя и более детьми. Из числа разведенных в 2017 году 6 444 пар составляли семьи без детей, 3 946 семей - с одним ребенком, 4 124 - с двумя и более детьми.

В 2017 году больше всего разводов было зарегистрировано среди мужчин в возрасте 30-34 (3 568 разводов), и среди женщин в возрасте 25-29 лет (3 803).

Отметим, что начальник службы реестра актов гражданского состояния министерства юстиции Рейхана Керимова сказала Trend, что семьи в Азербайджане распадаются чаще по причинам несоответствия характеров, бесплодия одного из партнеров и стороннего вмешательства.

Председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова считает, в свою очередь, что главной причиной распада семей в современном мире является отнюдь не материальное положение. Причиной развода становятся ранние браки, рождение детей с физическими отклонениями или бесплодие.

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Хады Раджабли сказал, что социальные сети также играют свою роль в увеличении числа разводов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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