Часть Сумгайыта останется без света

25 марта 2019 12:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в части города Сумгайыт возникнут перебои в электроснабжении, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, это связано с тем, что Железнодорожное управление Сумгайыта приступило к работам по строительству тоннеля.

«Управление строит тоннельный переход, поэтому на данной территории необходимо перенести соответствующие коммуникации. В связи с переносом коммуникаций, на территории 8, 9, 10, 11, 17 и 18 микрорайонов Сумгайыта будут перебои в подаче электроэнергии», - сказал Мустафаев.

Он добавил, что перебои в разное время дня продлятся на отдельных территориях не более одного часа.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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