Ученики отдаленных сел получат 50 модульных школ

10 апреля 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане введут в эксплуатацию еще 50 школ модульного типа.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, проблема находящихся в аварийном состоянии школ в ряде отдаленных селах будет решена установкой школьных зданий модульного типа. Уже готов соответствующий проект.

Отметим, что практика использования модульных школ стала впервые применяться в Азербайджане, в рамках инициативы Президента Азербайджана Ильхама Алиева по замене аварийных школьных зданий в отдаленных селах с небольшим количеством учеников. В частности, в 2017 году в 40 районах Азербайджана были установлены 106 модульных зданий на шесть тысяч учащихся, а в 2018 году в 43 районах 137 модульных школ на 8120 учащихся.

Школы модульного типа, помимо незначительных затрат, обладают многими другими преимуществами: их сборка осуществляется в кратчайшие сроки, такие конструкции можно устанавливать в рельефе с любой сложностью, они легко перевозятся, и дают возможность регулировать количество классов в зависимости от числа учеников.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане завершается прием документов в рамках конкурса для учителей, работающих по срочным договорам
Общество 5 апреля 15:20
В Азербайджане пройдет конкурс для заключения бессрочного трудового договора с учителями
Общество 27 марта 21:36
Азербайджан стал лидером на Южном Кавказе по числу научных статей
Общество 18 марта 18:01
Минобразования Азербайджана, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве (ФОТО)
ИКТ 11 марта 15:58
В Азербайджане стартует новый проект в сфере высшего образования
Общество 1 марта 21:04
В вузах Азербайджана будут разработаны новые стимулирующие механизмы
Общество 1 марта 16:36
Лента новостей
ВВС Турции провели операции в трех районах Ирака
Турция 15:51
Президент Таджикистана посетит Москву впервые за 12 лет
Центральная Азия 15:47
Пострадавших при пожаре в общежитии в Баку обеспечат временным жильем - вице-премьер
Политика 15:47
Разаков: Кыргызстан заинтересован в углублении и расширении сотрудничества с Чехией
Центральная Азия 15:45
Меркель поддержала продление сроков выхода Великобритании из ЕС
В мире 15:33
В Баку обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона (ФОТО)
Политика 15:32
Азербайджан и ОАЭ расширяют связи в сфере малого и среднего бизнеса
Экономика 15:26
Тысяча и одна юбилейная ночь Таира Салахова (ФОТО)
Культура 15:26
В WikiLeaks заявили, что помешали выдворить Ассанжа из посольства Эквадора
В мире 15:21