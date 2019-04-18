В Баку завершается подготовка к гонкам Формулы 1

18 апреля 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку проводятся заключительные работы по подготовке к Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Об этом сказал руководитель коммерческого отдела операционной компании Baku City Circuit Бюлент Озердим, сообщает в четверг Trend .

Он отметил, что продажа билетов осуществляется лучше, чем в прошлом году.

По его словам, начиная с 2016 года и до настоящего времени наблюдается рост в продаже билетов.

«Благодаря пропаганде гонок особенно растет число приезжающих из-за рубежа», - сказал Озердим.

Он добавил, что по большому счету растет интерес представителей европейских стран: «Число лиц, купивших билеты в странах, из которых в прежние годы приезжали 50 человек, теперь выросло более, чем вдвое».

Глава коммерческого отдела выразил надежду на то, что гонки и в этом году будут захватывающими и интересными.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы 1 пройдет в Баку пройдет 26-28 апреля этого года.

Напомним, что Азербайджан продлил контракт на проведение гонок «Формулы 1» еще на три года

Последняя гонка Гран-при Азербайджана «Формулы 1» состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

В рамках Гран-при были проведены и соревнования «Формулы 2». Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра. Старт и финиш - площадь "Азадлыг".

Здесь также установлены боксы и пит-лейны "клуба Паддока".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Тест: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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