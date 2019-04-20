В Азербайджане пенсии по инвалидности теперь назначаются по-новому

20 апреля 2019 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается работа по расширению применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения, в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от пятого сентября 2018 года.

Так, с начала текущего года были расширены технические возможности автоматизированной системы назначения пенсий и началось также назначение пенсий по инвалидности в электронном виде, сообщает в субботу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения.

Таким образом, так же, как и трудовая пенсия по старости, пенсия по инвалидности теперь назначается в электронном порядке, без обращения и без предоставления документов куда-либо.

При возникновении у лица права на пенсию по инвалидности, ему в течение того же дня в электронном порядке назначается пенсия, и направляется оповещение (включая информацию о размере пенсии, филиале банка,в котором следует получить пенсионную карту, и время ее получения), СМС-сообщением, электронным письмом или официальным почтовым отправлением.

Таким образом, создан гибкий механизм, исключающий и в сфере назначения пенсий по инвалидности, контакты гражданина и чиновника, волокиту и вероятность нелицеприятных инцидентов.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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