В Хатаинском районе Баку приостановлено незаконное строительство 25-этажного дома (ФОТО)

26 апреля 2019 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Госкомитет по градостроительству и архитектуре поступила коллективная жалоба от жильцов жилого комплекса, расположенного по адресу - улица Сулеймана Везирова,17 Хатаинский район Баку, относительно того, что перед их зданием на пустыре пытаются построить многоэтажный дом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомитет.

Специалисты структуры установили, что строительство многоэтажного жилого здания на этой территории началось со стороны ООО "Azenne Group" в марте 2018 году с разрешения Исполнительной власти Баку, однако строительство было приостановлено.

В связи с жалобой Госкомитет обратился в соответствующие госструктуры по приостановлению строительных работ на этой территории до получения разрешения на строительство, в порядке, установленном действующим законодательством.

По проекту, представленному ООО "Azenne Group", предусматривалось строительство четырехблочного 22-25 этажного жилого здания, что в разы превышает установленные нормы для этой территории.

За прошедший период специалисты комитета провели переговоры с представителями ООО по приведению проекта в соответствие с требованиями законодательства, дав необходимые рекомендации. Тем не менее, проект в комитет представлен не был.

После рассмотрения обращения на месте и подтверждения приведенных фактов Главное управление архитектуры и градостроительства Баку при Госкомитете приняло необходимые меры по приостановлению строительных работ.

В целях пресечения дальнейших незаконных строительных работ, также были проинформированы местные органы исполнительной власти, Госагентство по контролю над безопасностью в строительстве МЧС и правоохранительные органы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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