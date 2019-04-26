Азербайджанская гимнастка прошла в финал Кубка мира в Баку в упражнениях с обручем

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, сообщает Trend.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 19.800 балла прошла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем.

Также в финал прошли - Дина Аверина (Россия, 22.600 балла), Линой Ашрам (Израиль, 21.200 балла), Катрин Тасева (Болгария, 20.150 балла), Влада Николченко (Украина, 20.050 балла), Николь Зеликман (Израиль, 19.900 балла), Лаура Зенг (США, 19.850 балла) и Анастасия Салос (Беларусь, 19.750 балла)

Другая азербайджанская гимнастка Вероника Гудис с результатом 15.650 балла не прошла в финал.

Отметим, что в пятницу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.

В первый день соревнований проходят квалификации в индивидуальной программе с обручем и мячом, а также квалификации команд в групповых упражнениях с пятью мячами.

Кубок мира по художественной гимнастике продлится в Национальной арене гимнастики в Баку до 28 апреля. В Кубке мира принимают участие более 200 гимнасток из 39 стран. Свои выступления продемонстрируют 25 команд в групповых упражнениях и более 70 гимнасток в индивидуальной программе.

Азербайджан на Кубке представляют Зохра Агамирова и Вероника Гудис в индивидуальной программе, а также Айна Джафарова, Симара Джафарова, Гюллю Агаларзаде, Нарын Гурбанова, Нармин Джахангирова и Сона Рахманова в составе команды в групповых упражнениях.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации в индивидуальной программе и среди команд в групповых упражнениях. После этих выступлений определятся победительницы и призеры в многоборье. В воскресенье, 28 апреля, состоятся финалы в индивидуальной программе по отдельным предметам (обруч, мяч, булавы, лента) и финалы команд в групповых упражнениях (пять мячей, три обруча и две пары булав).

Гимнастке и команде в групповых упражнениях, набравшим самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Талех Агавердиев)

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