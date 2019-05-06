В Азербайджане экзамен по приему на госслужбу успешно сдали 17 человек

6 мая 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 5 мая провел тестовый экзамен по приему на госслужбу по должностям групп AA, AB и AC вида А (административно-руководящие должности), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ.

Регистрацию, которая проводилась с 18 апреля по 3 мая, прошли 65 кандидатов, из которых в экзамене приняли участие 64 человека.

Условия конкурса выполнили 17 кандидатов.

С 6 по 20 мая кандидаты, успешно сдавшие тестовый экзамен, должны заполнить на интернет-портале ГЭЦ форму обращения для получения сертификата.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена работает 6,7 и 8 мая с 14:00 до 17:00 в здании ГЭЦ по адресу: Насиминский р-н, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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