Видимость на Абшеронском полуострове местами ограничена до 200 метров - минэкологии

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове со вчерашнего вечера сохраняется туман, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Видимость на Абшеронском полуострове 500-600 метров, местами ограничена до 200 метров, относительная влажность 86-88 процентов.
В сообщении минэкологии говорится, что южный, юго-восточный ветер перемещает с моря на сушу влажные воздушные массы.
Сегодня днем ветер усилится, поэтому туман постепенно разойдется, но к вечеру вновь ожидается туман.
В связи с туманной погодой заранее предупреждены все соответствующие организации.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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