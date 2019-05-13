Численность среднего медперсонала в Азербайджане превышает 50 тыс. человек - госкомстат

13 мая 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Численность среднего медперсонала в Азербайджане составляет 52 807 человек, из которых 37 322 – медсестры, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Численность среднего медперсонала, приходящегося на каждые 10 тысяч человек населения, составляет 54.

На сегодня численность медсестер среди работников здравоохранения преобладает, сообщили Trend в минздраве.

Напомним, что ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day). В 1974 было принято решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл - одной из основательниц службы сестер милосердия.

Первой азербайджанской сестрой милосердия была Нигяр Гусейн Эфенди гызы Шихлинская, супруга генерала Алиаги Шихлинского. Когда началась Первая мировая война, она была избрана председателем Общества Красного Креста, созданного для оказания медицинской помощи раненым солдатам. В 1914 году она начала также руководить Женским благотворительным обществом. 10 марта 1920 года по инициативе Алиаги Шихлинского и Фатали хана Хойского было учреждено Азербайджанское общество Красного Полумесяца. Нигяр Шихлинская стала основоположницей «Службы милосердия» Азербайджанского Общества Красного Полумесяца.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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