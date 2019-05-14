Тысячам граждан Азербайджана пенсии назначены в электронной форме

БАКУ /Trend/ - До сегодняшнего дня более 10 400 гражданам Азербайджана пенсии были назначены в электронной форме.

Об этом, как сообщает Trend, сказал во вторник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на пресс-конференции в рамках проводимого в Баку Регионального форума социальной защиты ISSA для Европы.

Он отметил, что это составляет 80 процентов граждан, которые обладают правом выхода на пенсию.

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