РАН и Академия наук Азербайджана подпишут соглашение о научно-техническом сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Президент Российской академии наук (РАН) академик Александр Сергеев завтра посетит Азербайджан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную академию наук Азербайджана (НАНА).

Сергеев и руководимая им делегация впервые посетят АН Азербайджана.

В рамках завтрашнего визита между академиями будет подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве.

Визит также предусматривает проведение ряда встреч высокого уровня.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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