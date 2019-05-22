В отношении ряда сотрудников министерства по налогам Азербайджана возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указаниями Президента Ильхама Алиева по обеспечению прозрачности в деятельности государственных органов, борьбе с коррупцией, присвоением и растратой, а также предотвращению подобных случаев и искоренению выявленных фактов коррупции, министерство по налогам и Генеральная прокуратура Азербайджана продолжают принимать совместные меры.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное заявление пресс-служб обоих ведомств, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре

было проведено расследование по материалам о фактах правонарушений, выявленных в ходе проверок относительно деятельности территориальных управлений министерства по налогам за период 2015-2018 годов.

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего налогового инспектора отдела по экономическому анализу и надзору над исполнением бюджетного прогноза второго территориального департамента по налогам Махира Абдуррахимова, в связи с серьезными подозрениями о том, что последний, злоупотребляя служебными полномочиями, присвоил 511 тысяч манатов из средств, поступивших в качестве госпошлин из финансовых отделов Хызинского и Сиязанского районов, уменьшив их показатели и перечислив разницу на личные счета некоторых налогоплательщиков, которые затем наличными деньгами вернули их ему.

Также, возбуждено уголовное дело в отношении директора Агдамского налогового отдела Валеха Гасымова, по подозрению в присвоении 412 тысяч манатов по аналогичной схеме.

Помимо этого, ведется следствие в отношении старшего налогового госинспектора оперативного налогового отдела пятого территориального управления по налогам Эльдениза Азизова и старшего налогового госинспектора отдела мобильных налоговых проверок того же управления Эльнура Мансимова, заподозренных в присвоении 38 тысяч манатов государственных средств, используя аналогичные механизмы.

Также ведется уголовное дело в отношении старшего государственного налогового инспектора отдела по надзору над исполнением налоговых обязательств департамента по работе с малым бизнесом 13-го территориального налогового управления Зии Пашаева, заподозренного в том, что тот, злоупотребив служебными полномочиями, путем фальсификации налоговых отчетных документов, перевел на частные счета знакомых налогоплательщиков 47 тысяч манатов из налоговых средств, поступивших из Финансового управления Гахского района.

Соответствующими приказами за противозаконные деяния во время исполнения служебных обязанностей прекращена служебная деятельность четырех сотрудников соответствующих территориальных налоговых управлений, а также временно освобождены от занимаемых должностей другие четыре сотрудника.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре проводятся необходимые оперативно-следственные действия с целью полного расследования вышеназванных случаев правонарушений, установления круга виновных лиц и привлечения их к уголовной ответственности, а также для обеспечения полного возмещения нанесенного ущерба.

В заявлении отмечается, что министерство по налогам и Генеральная прокуратура будут и далее решительно вести совместную борьбу с целью предотвращения правонарушений в налоговой сфере и нарушений закона коррупционного характера.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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