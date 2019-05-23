Завтра в Баку сохранится умеренная погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Во второй половине дня временами будет пасмурно, местами возможны кратковременные дожди, утром в отдельных местах слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем 23-27, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-70, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако утром и днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Ночью и утром в отдельных местах туман, восточный ветер.

Ночью 13-18, днем 27-32, в горах ночью 8-13, днем 14-18 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается комфортная температура для метеочувствительных людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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