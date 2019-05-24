В выходные в Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе в дневное время ожидается погода без осадков, вечером местами возможны грозы и кратковременные дожди. Температура воздуха в предгорьях 25-30, в горах 17-22 градуса тепла.

В Ленкоранско-Астаринской зоне в основном без осадков, однако в воскресенье местами возможны кратковременные дожди. Утром ожидается туман. Максимальная температура воздуха - 20-25 градусов тепла.

В равнинных районах преимущественно без осадков, в вечерние часы возможны грозы и кратковременные дожди, максимальная температура - 28-33 градуса тепла.

В Нахчыванской АР погода также, преимущественно, без осадков, вечерами возможны грозы и дожди. Максимальная температура воздуха - 28-33 градуса тепла.

В столице ожидается переменная облачность без осадков. В воскресенье умеренный южный ветер, сменится порывистым северо-западным. Температура воздуха - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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