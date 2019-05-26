Мы верили в победу - главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике

26 мая 2019 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хочу поблагодарить публику, которая сегодня пришла на соревнования и поддержала нашу команду, сказал в воскресенье Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

Напомним, что команда Азербайджана завоевала золотую медаль на 11-м Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов.

«Поддержка зрителей очень важна для нас. Конечно, все спортсмены работали очень много, усиленно тренировались, готовились к соревнованиям. Мы верили в победу, я очень рад, что мы стали чемпионами», - сказал главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике.

Мариян Колев подчеркнул, что выступать в программе аэро-данс, выполняя упражнения синхронно - трудная задача.

«Нам помогала музыка, которую мы выбрали, и ребята выступали от всего сердца», - добавил он.

11-й Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые прошел в Баку 24-26 мая. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 22 стран мира.

На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступили в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан на Чемпионате Европы представили 17 гимнастов – Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

(Автор: Джани Бабаева)

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