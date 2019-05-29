В Баку изменено движение и перенесены остановки автобусов

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку временно изменено движение и перенесены конечные остановки 22 автобусных маршрутов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Таким образом, перенесены конечные остановки автобусов 44, 30, 49, 33, 52, 96, 106, 113, 191 и 213, и изменено движение автобусных маршрутов 1, 65, 79, 2, 14, 7A, 11, 12, 15, 36, 62 и 70.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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