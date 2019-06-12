В Баку будет до 34 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный северный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 20-24, днем - 30-34 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность составит ночью 60-70, днем - 35-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) прогнозируется умеренный, северный ветер, температура морской воды - 22-23 градуса.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также ожидается умеренный северный ветер, температура морской воды составит 24-25 градусов.

К вечеру в ряде северных и западных районов страны ожидаются грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Западный ветер днем местами усилится.

Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 12-17, днем - 19-24 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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