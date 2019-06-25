Происшествие в «Megafun» в Баку серьезно расследуется - Госкомитет

БАКУ /Trend/ - Происшествие, связанное с взрывом гелиевых шаров в развлекательном центре "Megafun" в Баку, расследуют соответствующие органы, и проводятся необходимые меры для принятия более серьезных мер безопасности, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей.

В комитете сказали, что 22 июня в результате взрывания гелиевых шаров в развлекательном центре "Megafun" пострадали восемь человек, включая троих детей.

«Комитет связался с каждой из семей, состояние пострадавших удовлетворительное, после оказания первой медицинской помощи они были отправлены домой. Считаем необходимым, принять серьезные меры безопасности в развлекательных центрах, где дети проводят значительное время. Родителям советуем отдавать предпочтение формам развлечений, которые не вредят их психике, и, по возможности, держать подальше от шумных мест», - отметили в комитете.

Комитет также советует родителям не оставлять без надзора детей на открытом воздухе, около бассейнов, на пляжах, и быть осторожными при приеме напитков с красителями и сладостей, скоропортящейся продукции, мороженого и др.

Напомним, что как ранее сообщил Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, по неосторожности аниматоров во время одного из семейных мероприятий в развлекательном центре взорвались гелиевые шары. В результате легкие телесные повреждения получили шесть человек, в том числе двое детей и четверо взрослых. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает. По данному факту аниматоры дали показания и допрошены в Хатаинском РУП.

Расследование в связи с происшествием продолжается.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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