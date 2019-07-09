В многоэтажные здания Баку устанавливаются немецкие лифты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение «Лифтремонт» город Баку подписало контракт с немецкой компанией "Wittur Holding GMBH", согласно которому до конца года в Баку планируется доставить 542 лифта, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Исполнительную власть город Баку.

В настоящее время уже доставлены 63 из них, один из которых устанавливается в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева, 47 в 10-ти блочном девятиэтажном здании, а до конца года будут доставлены и установлены остальные лифты.

В рамках работ демонтируются старые лифты, ремонтируются шахты, крыши, где устанавливается лифтовое оборудование.

Было отмечено, что в многоквартирных зданиях Баку будут заменены лифты, срок эксплуатации которых завершен.

ИВ Баку будет серьезно контролировать заключенные договора и проводимые работы.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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