В Азербайджане опубликованы результаты конкурса по приему в медицинскую резидентуру

23 июля 2019 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Опубликованы результаты конкурса по приему в резидентуру на 2019-2020 учебный год на основе базового высшего медицинского образования.

Как сообщили во вторник Trend из Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), кандидаты могут получить информацию о результатах конкурса на интернет сайте ГЭЦ или отправив «номер работы» на мобильный номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Согласно результатам конкурса, проведенного в два этапа, 350 из 352 кандидатов получили право продолжать образование в резидентуре, в том числе 116 парней и 234 девушек. Выпускниками текущего года являются 165, а выпускниками прошлых лет – 285 кандидата.

Четвертый номер журнала «Резидентура», в котором отображены списки принятых кандидатов и количество проходных баллов, набранных по специальностям, можно будет приобрести во второй половине дня 24 июля.

Поступившие в резидентуру должны с 29 июля по 2 августа, представив необходимые документы, пройти регистрацию в соответствующих учреждениях: поступившие на военно-медицинский факультет медицинского университета – в министерство обороны, поступившие в Нахчыванский государственный университет – в министерство здравоохранения Нахчыванской АР, поступившие в медицинский университет и другие клинические учреждения – в министерство здравоохранения Азербайджана.

Отметим, что регистрация по специальностям будет проведена в разное время. Кандидаты могут ознакомиться с соответствующим графиком на интернет сайте министерства здравоохранения.

Не прохождение регистрации кандидатом за указанный отрезок времени будет оцениваться, как отказ от получения образования по установленной специальности и он будет исключен из списка поступивших.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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