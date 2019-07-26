Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на EYOF Baku 2019

26 июля 2019 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня азербайджанский дзюдоист Гусейн Мамедов, выступающий в весовой категории 90+, завоевал золотую медаль XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Как сообщает в пятницу Trend, Мамедов в решающей схватке одолел россиянина Ахмеда Магомедова.

Отметим, что наш спортсмен на в 1/8 финала победил немца Даниэля Удсилаури - иппон, в 1/4 финала грека Аристотелиса Арис Леонидиса - вазари, а в полуфинале молдаванина Алина Багрини - иппон.

В этой весовой категории бронзовыми призерами стали грузинский спортсмен Гига Татиашвили и французский - Матиас Анлион.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей приготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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