Российская сборная по волейболу вышла в финал EYOF Baku 2019

26 июля 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершились первые полуфинальные встречи XV Летнего европейского юношеского олимпийского фестиваля по волейболу среди юношей и девушек.

Как передает в пятницу Trend, в соревнованиях девушек , которые прошли в Спортивно-оздоровительном центре МЧС, за право выступить в финале боролись сборные России и Турции.

Одолев соперников со счетом 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:21) россиянки прошли в финал. В решающем противостоянии их соперником будет победитель пары Италия-Румыния. Турция будет бороться за бронзовые медали.

Напомним, что XV Летний европейский юношеский олимпийский фестиваль проходит с 21 по 27 июля на 12 спортивных объектах.

В EYOF Baku 2019 принимают участие 3900 атлетов из 48 европейских стран. 52 процента участников - юноши, 48 процентов - девушки. Для победителей подготовлены 930 медалей в 135 комплектах, из которых 300 - золотые, 300 - серебряные и 330 - бронзовые. Азербайджан на фестивале представляют 122 спортсмена. На XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале спортсмены соревнуются в 10 видах - гимнастике, легкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
EYOF Baku 2019: Зал Арены гимнастики в Баку очень комфортный – российская гимнастка
Общество 19:00
Азербайджан завоевал еще одну золотую медаль на EYOF Baku 2019
Общество 18:05
EYOF Baku 2019: Золотая медаль фестиваля для меня многое значит - российский гимнаст
Общество 17:58
EYOF Baku 2019: На соревнованиях по спортивной гимнастике все учтено до мельчайших деталей – зрительница из Турции
Общество 17:55
Серебряная медаль далась нелегко - Самед Мамедли
Общество 17:55
Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль EYOF Baku 2019
Общество 17:28
Лента новостей
Абульфас Гараев: Подготовлен новый проект в связи с управлением библиотек и клубов
Общество 19:17
В Азербайджане абитуриенты смогут пересдать приемные экзамены в средне-специальные учебные заведения
Общество 19:02
EYOF Baku 2019: Зал Арены гимнастики в Баку очень комфортный – российская гимнастка
Общество 19:00
В Азербайджане помидоры подешевели более чем на 20%
Общество 18:57
В области Казахстана наладят производство огнеупорных стройматериалов (Эксклюзив)
Бизнес 18:46
Загатальская фундучная фабрика увеличила объемы производства и экспорта своей продукции
Бизнес 18:46
Уголь больше не просто топливо; названы новые области применения угля в Казахстане (ЭКСКЛЮЗИВ)
Энергетика 18:42
Азербайджанский производитель алкоголя увеличит объемы производства
Бизнес 18:40
В Центр DOST обратился 20-тысячный гражданин Азербайджана (ФОТО)
Экономика 18:37