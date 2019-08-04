В рамках Габалинского международного музыкального фестиваля выступил квартет кларнетов Clarte (ФОТО)

4 августа 2019 22:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в рамках XI Габалинского международного музыкального фестиваля в камерном зале Конгресс-центра Гейдара Алиева меломанам была представлена очередная концертная программа, сообщает Trend.

На этот раз гостями любителей камерной музыки стали талантливые молодые исполнители и азербайджанский квартет кларнетов Clarte.

В первой части концерта зрителям были представлены произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов в исполнении пианистов Фагана Гасанли, Светланы Ахмедовой, флейтистов Ниджата Салманова, Амины Зульфугаровой, канонистов Натаван Гасановой, солистов Адиля Ахундова (тенор) и Талеха Яхьяева (баритон).

Затем на сцену вышел квартет кларнетов Clarte.

Коллектив был создан в 2016 году по инициативе народного артиста Шукюра Самедова. Художественный руководитель квартета Анар Мамедов. Квартет, в состав которого входят талантливые кларнетисты Мамед Раджабли, Эмиль Багиров, Мухаммедали Пашазаде и Анар Мамедов, со дня создания принял участие во многих мероприятиях, завоевал симпатии зрителей.

На концерте прозвучали произведения Russian Rag Г.Л.Джобба, «Дороги» Вагифа Мустафазаде, «Зибейда» Тофига Гулиева, American feelinq И.Воланте.

Исполнение квартета на фортепиано сопровождал Джейхун Алиев, на ударных инструментах - Рамиз Севдималиев.

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