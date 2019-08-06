В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи

6 августа 2019 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи на базе общего среднего образования (девятилетнего).

Результаты конкурса опубликованы сегодня в 14:15 на интернет сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), передает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ

Абитуриенты могут получить информацию о результатах конкурса, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статистические данные о результатах конкурса приведены в таблице, приведенной ниже:

Форма обучения

План приема

Принято

Прием

(в процентах)

Азер. сектор

Русский сектор

Всего

Государственная бесплатная

4360

4113

144

4257

97.64

Государственная платная

5131

4659

92

4751

92.59

Частная

715

673

14

687

96.08

Всего

10206

9445

250

9695

94.99

Информация о числе абитуриентов принятых в среднеспециальные образовательные учреждения (по специальностям требующим и не требующим специальных способностей)

Форма обучения

План приема

Принято

Прием

(в процентах)

Азербайджанский сектор

Русский сектор

Всего

faizi

Специальности, не требующие особых способностей

8482

8104

204

8308

97.95

Специальности, требующие особых способностей

1724

1341

46

1387

80.45

Всего

10206

9445

250

9695

94.99

Поступившие в колледжи должны с 8 по 23 августа предъявить свои документы в учебное заведение, куда они поступали, и пройти регистрацию. Информацию о необходимых документах можно получить в образовательном учреждении, куда поступил студент. Не прохождение абитуриентом регистрации в установленный срок будет расцениваться, как отказ от распределения на выбранную специальность, и он будет исключен из списка поступивших.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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