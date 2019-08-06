БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи на базе общего среднего образования (девятилетнего).

Результаты конкурса опубликованы сегодня в 14:15 на интернет сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), передает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ

Абитуриенты могут получить информацию о результатах конкурса, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статистические данные о результатах конкурса приведены в таблице, приведенной ниже: