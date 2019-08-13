Главное управление полиции Баку прокомментировало видео-интервью о сотрудниках полиции

13 августа 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В социальных сетях было распространено видео-интервью о сотрудниках 17-го отдела полиции Наримановского района, содержащее ложную информацию.

Как сообщили Trend в пресс-службе Главного управления полиции, в связи с претензиями лица, давшего интервью, в ГУП Баку было проведено надлежащее расследование, установлена его личность и правовой статус.

По данным полиции, Мамедов Турал Эльман оглу 1991 года рождения, зарегистрированный в Наримановском районе, в индивидуальном порядке занимается сбором металлолома. В январе этого года Мамедов, обвинив своего знакомого Эльхана Гаджиева в краже металла из своего гаража, наехал на него на своем автомобиле марки "Нива". Затем Мамедов вышел из машины, нанес побои и причинил легкие телесные повреждения Гаджиеву, совершив тем самым хулиганские действия.

"По факту в РУП Наримановского района 28 января было возбуждено уголовное дело по статье 221.1 УК Азербайджана. Турал Мамедов был привлечен к следствию в качестве подозреваемого, и в его отношении была вынесена мера пресечения подписка о невыезде, а 29 июня, после завершение следствия, дело было отправлено в Наримановскую районную прокуратуру.

Учитывая вышеизложенное, становится ясно, что Мамедов выдвинул в адрес сотрудников полиции необоснованные обвинения. Факты говорят о том, что ложь является его прикрытием", - сообщили в пресс-службе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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