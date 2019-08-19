Суббакалавры, не подтвердившие заявления по выбору специальностей, не будут допущены к конкурсу - ГЭЦ

19 августа 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты (суббакалавры), зачисленные в высшие учебные заведения, не имеют права участвовать в конкурсе на вакантные места в вузах и колледжах.

Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты могут указать в форме заявления коды специальностей высших учебных заведений, а также специальностей средних специальных учебных заведений.

Список вакантных плановых мест вузов опубликован в восьмом номере журнала "Абитуриент", специальности средних специальных школ - в пятом номере журнала.

Для участия в выборе специальностей суббакалавры должны ввести и подтвердить коды специальностей в электронном заявлении абитуриента.

Суббакалавры могут выбирать только те специальности, которые соответствуют языку обучения и специальности, по которым они завершили обучение на уровне среднего специального образования.

Абитуриенты (суббакалавры), не подтвердившие заявление с кодами выбранных специальностей, не будут допущены к конкурсу.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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