Суббакалавры, не подтвердившие заявления по выбору специальностей, не будут допущены к конкурсу - ГЭЦ

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты (суббакалавры), зачисленные в высшие учебные заведения, не имеют права участвовать в конкурсе на вакантные места в вузах и колледжах.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты могут указать в форме заявления коды специальностей высших учебных заведений, а также специальностей средних специальных учебных заведений.
Список вакантных плановых мест вузов опубликован в восьмом номере журнала "Абитуриент", специальности средних специальных школ - в пятом номере журнала.
Для участия в выборе специальностей суббакалавры должны ввести и подтвердить коды специальностей в электронном заявлении абитуриента.
Суббакалавры могут выбирать только те специальности, которые соответствуют языку обучения и специальности, по которым они завершили обучение на уровне среднего специального образования.
Абитуриенты (суббакалавры), не подтвердившие заявление с кодами выбранных специальностей, не будут допущены к конкурсу.
(Текст: Эльдар Джанашвили)
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