Собеседование по набору учителей продолжается

21 августа 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 21 августа, кандидаты, желающие стать преподавателями химии, музыки, математики, русского языка и литературы принимают участие на собеседовании по приему на работу учителей.

Как сообщили Trend в министерстве образования, в третий день этапа интервью ожидается участие 747 кандидатов.

До сих пор в собеседовании приняли участие 1 335 кандидатов.

Во время собеседования будут проверены знания и навыки, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов. Кроме того, кандидаты должны представить членам конкурсной комиссии одну из ранее объявленных тем в формате открытого урока. Тема определяется программой на основе случайного выбора.

Интервью продлится до 23 августа.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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