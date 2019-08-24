В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)

24 августа 2019 11:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", олицетворяющем древность и историю Баку, будет заложен новый парк.

Сотрудница Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Зейнаб Джахан рассказала о новшествах и условиях, которые будут созданы для жителей города и туристов в центре отдыха, который будет заложен на территории комплекса "Дворец бакинских ханов", где уже продолжительное время, как идут реставрационные работы, передает в субботу Trend

"В ходе реставрации зданий, составляющих резиденцию, также будет капитально обустроен двор и превращен в прекрасный уголок отдыха для жителей Баку и иностранных гостей. Определенные участки будут вымощены каменными плитами, остальная часть будет озеленена. Для обеспечения удобств населения будут установлены скамейки, а также навес, под которым будут действовать несколько киосков. Во время художественного оформления парка планируется применение таких декоративных средств как портальные ниши, навесные структуры, естественное освещение с фасада", - сказала Джахан.

Она отметила, что вход в "Парк бакинских ханов" будет свободным для всех граждан и зарубежных гостей, которые смогут приятно проводить там время, наслаждаясь красотами древнего города.

"Я верю, что "Парк бакинских ханов", совместив в себе такие базисные принципы, как прозрачность, традиционность и современность, станет излюбленным местом посещения не только жителей Ичеришехер, но и всей столицы", - добавила Зейнаб Джахан.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)
  • В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)
  • В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)
  • В Баку появится новый парк (Эксклюзив) (ФОТО)
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