В Азербайджане создаются центры помощи лицам, пострадавшим от бытового насилия

27 августа 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с социальным заказом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в настоящее время в Агджабединском, Шекинском и Шамкирском районах идут работы по созданию центров помощи для лиц, пострадавших от бытового насилия, передает во вторник Trend.

Отметим, что эти меры приняты министерством в рамках выполнения задач, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана "О дополнительных мерах по расширению социальных услуг, оказываемых детям и другим лицам, нуждающимся в особой заботе" от первого июня 2019.

В этих центрах, которые создаются специализированными неправительственными организациями, пострадавшие от бытового насилия лица будут получать реабилитационные социальные услуги. Им будут предоставлены правовая, социальная и психологическая виды помощи, будут созданы условия для продолжения нормального образа жизни. Также пострадавшим от бытового насилия детям будет оказана поддержка для продолжения образования и развития навыков, которыми обладают их сверстники.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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