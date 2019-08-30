В Азербайджане ожидается нестабильная погода первые три недели сентября

БАКУ /Trend/ - В сентябре среднемесячная температура воздуха в Азербайджане, с небольшим отклонением к потеплению, ожидается близкой к климатической норме, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ожидается, что осадки на территории страны будут распределяться неравномерно.

Предполагается, что объем месячных осадков, в основном, будет близким к климатической норме, в некоторых низменных районах меньше нормы, а в отдельных северных и западных районах - несколько выше.

Прогнозируется, что в первой и второй декаде будет преобладать нестабильная погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура ожидается в пределах 22-25 градусов (ночью 17-22, днем 26-31, в отдельные дни 33-36 градусов тепла), что чуть выше климатической нормы.

Объем месячных осадков также ожидается близким к климатической норме (12-23 мм).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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