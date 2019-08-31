С 1 сентября зарплата в Азербайджане не может быть ниже 250 манатов - минтруда

31 августа 2019 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госслужба трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты обратилась к работодателям в связи с доведением минимальной заработной платы до 250 манатов с 1 сентября текущего года в соответствии с распоряжением главы государства от 18 июня 2019 года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда Азербайджана.

Служба доводит до вниманию работодателей, что если зарплата работника ниже 250 манатов, то с указанной даты она должна быть доведена до этой суммы. Минимальная зарплата на рабочих местах с 1 сентября не может быть меньше 250 манатов.

Эта ситуация постоянно контролируется подсистемой «Уведомления о трудовых договорах» централизованной информационно-электронной системы министерства. Подсистема позволяет в реальном времени отслеживать информацию о заработных платах, установленных трудовыми договорами на рабочих местах.

В соответствии с вышеуказанным распоряжением главы государства, в связи с повышением размера минимальной заработной платы работодатели должны предпринять соответствующие шаги по зарплатам работников, получающих ее по 19-ступенчатой Единой тарифной сетке.

В ст. 192.3 Кодекса об административных правонарушениях о выдаче работнику заработной платы в размере ниже минимальной заработной платы для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 1000 до 1500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Среднемесячная зарплата в Баку выросла
Бизнес 28 августа 18:52
Сахиль Бабаев: Социальные реформы первого полугодия улучшили условия жизни 4,2 млн людей (ФОТО)
Общество 7 августа 16:00
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана восстановила на работе 77 незаконно уволенных граждан
Общество 16 июля 15:34
Госслужба трудовой инспекции Азербайджана ответила на более чем 7,6 тыс. обращений граждан
Общество 9 июля 11:21
Среднемесячная номинальная зарплата в Азербайджане в прошлом году выросла на 3%
Экономика 4 июля 14:37
В Азербайджане вырастут зарплаты непреподавательского состава школ
Общество 22 июня 09:10
Лента новостей
Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа
Энергетика 18:21
Вугар Рагимзаде: Бредовые заявления армянского премьера - серьезный удар по переговорному процессу
Точка зрения 18:07
Армия Судана назвала претендентов на посты министров обороны и внутренних дел страны
Другие страны 18:06
Азербайджанская компания откроет новый цех по производству сыра
Бизнес 17:25
В Грузии построена еще одна птицефабрика
Финансы 17:22
Азербайджанский певец признан лучшим в Узбекистане (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:15
Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан
Бизнес 16:35
При поддержке Фонда Гейдара Алиева продолжается Азербайджанский фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)
Общество 16:24
Узбекистан заключил меморандум с китайскими компаниями в области ВИЭ
Энергетика 16:17