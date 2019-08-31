С 1 сентября зарплата в Азербайджане не может быть ниже 250 манатов - минтруда

БАКУ /Trend/ - Госслужба трудовой инспекции министерства труда и социальной защиты обратилась к работодателям в связи с доведением минимальной заработной платы до 250 манатов с 1 сентября текущего года в соответствии с распоряжением главы государства от 18 июня 2019 года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минтруда Азербайджана.

Служба доводит до вниманию работодателей, что если зарплата работника ниже 250 манатов, то с указанной даты она должна быть доведена до этой суммы. Минимальная зарплата на рабочих местах с 1 сентября не может быть меньше 250 манатов.

Эта ситуация постоянно контролируется подсистемой «Уведомления о трудовых договорах» централизованной информационно-электронной системы министерства. Подсистема позволяет в реальном времени отслеживать информацию о заработных платах, установленных трудовыми договорами на рабочих местах.

В соответствии с вышеуказанным распоряжением главы государства, в связи с повышением размера минимальной заработной платы работодатели должны предпринять соответствующие шаги по зарплатам работников, получающих ее по 19-ступенчатой Единой тарифной сетке.

В ст. 192.3 Кодекса об административных правонарушениях о выдаче работнику заработной платы в размере ниже минимальной заработной платы для должностных лиц предусматривается штраф в размере от 1000 до 1500 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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