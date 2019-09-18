В Азербайджане инвалидность может назначаться по новой модели

18 сентября 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения и другие соответствующие структуры обсуждают применение с начала следующего года новой модели определения инвалидности в Азербайджане.

Об этом, выступая на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике, сказал глава комитета Хады Раджабли, сообщает в среду Trend.

Член комитета Ильхам Мамедов предложил, чтобы в Милли Меджлисе (парламенте) прошли слушания о том, какой должная быть врачебная экспертиза для установления инвалидности. «Некоторые бюрократические препоны по назначению инвалидности устранены. Но иногда по той или иной, возможно, по технической причине, лицам этой категории не назначается инвалидность. Эти вопросы должны обсуждаться во время слушаний», - сказал Мамедов.

Мамедов добавил, что в стратегию самозанятости необходимо включить новые тренды, как сфера услуг в туризме.

По словам члена комитета Мусы Гулиева, выросло число лиц с инвалидностью, желающих пройти санаторно-курортное лечение. «Необходимо решить этот вопрос, и в госбюджете на следующий год должны быть учтены финансовые средства для этого», - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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