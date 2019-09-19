В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)

19 сентября 2019 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются квалификационные соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, сообщает Trend.

Сегодня гимнастки демонстрируют упражнения с булавами и лентой.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок, в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли - Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
  • В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования Чемпионата мира (ФОТО)
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