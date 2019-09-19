Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей о ранних браках в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заметно уменьшилось число детей, рожденных женщинами в возрасте 15-17лет.

Об этом на конференции на тему «Роль и место религиозных общин в защите прав женщин» сказала главный консультант отдела информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Вейсалова, сообщает в четверг Trend.

Она напомнила, что в прошлом году число таких детей составляло 2 129: «В южном регионе Азербайджана показатель ранних браков не так высок. Ранние браки встречаются и в низменных районах страны и в бакинских селах. По проведенному исследованию, в южном регионе есть такие глухие села, где за последние 10-15 лет высшее образования не получила ни одна девушка».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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