Владельцы и капитаны судов предупреждены в связи с ветреной погодой в азербайджанском секторе Каспия

21 сентября 2019 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный центр Государственного морского агентства сразу после поступления прогноза погоды проинструктировал владельцев, капитанов судов, инспекторов портов о необходимости принятия соответствующих мер и усиления режима службы.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, все суда, стоящие на якоре, и на ходу в зоне ответственности Службы управления движением судов, были должным образом проинформированы и проинструктированы посредством средств связи NAVTEX и другого оборудования. Обеспечена безопасная стоянка судов. Проблем в движении судов, несущих службу, нет. Также были проинформированы ведомства, в подчинении которых находятся морские нефтегазовые платформы. На прибрежных территориях Азербайджана бесперебойно работает передовая система связи.

Отметим, что данный Национальный центр, созданный в Азербайджане первым среди прикаспийских стран, оснащен самым современным технологическим оборудованием. Он регулярно обменивается информацией с Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, дежурными службами ВМС и береговой охраны Государственной пограничной службы, дежурной службой Каспийского морского судоходства, а также с профильными структурами Государственной нефтяной компании SOCAR и BP.

(Текст: Турал Гараджаев)

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