Вугар Сафарли: Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен (версия 2)

1 октября 2019 14:09 (UTC+04:00)

(добавлены подробности. Первая версия опубликована в 13:34)

БАКУ/Trend/ - Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен.

Об этом во вторник сказал Trend исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли.

По его словам, с 10:00 второго октября будет начат прием документов для выдачи выписки («купчая») на квартиры этого здания.

«Работу по документации для выдачи выписки квартирам проведет состав из сотрудников Государственного комитета по вопросам имущества, нотариальной конторы и Фонда», - сказал Сафарли.

Отметим, что с 10:00 второго октября Госкомитет по вопросам имущества будет исполнять выездную службу регистрации во втором здании, построенном для журналистов согласно распоряжению главы государства Ильхама Алиева от 22 июля 2013 года

Регистрация пройдет во втором здании, переданном журналистам новой дорогге в Сальян в Баку.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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