Германский банк развития: Важно создание экотуристических центров у входа в нацпарки

1 октября 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Создание экотуристических центров, отвечающих международным стандартам, у входа в каждый Национальный парк, является важной задачей.

Об этом сказал национальный координатор проекта Трансграничный совместный секретариат Германского банка развития Руслан Салманов в ходе "круглого стола", проведенного на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана", передает во вторник Trend.

По его словам, в этих центрах должны быть ответственные лица, которые будут встречать людей.

"К сожалению, в связи с этим в национальных парках страны есть определенные пробелы. Кроме этого, необходимо изменить законодательную базу по особо охраняемым природным территориям», - сказал Салманов.

Он добавил, что строительство объектов общепита и мест размещения в национальных парках допустимо.

«Необходимые процедуры для строительства таких объектов не отражены в нормативных актах. Сегодня в 11 национальных парках страны, исключая один - два, нет таких объектов», - подчеркнул Салманов.

На мероприятии было отмечено, что коса «Шах-Дили» - самая восточная точка Абшеронского полуострова, также является конечно точкой Абшеронского национального парка и эту территорию можно превратить в более интересное и запоминающееся место для туристов.

На мероприятии было отмечено, что в некоторые красивые места Азербайджана, в том числе к водопадам опасно подниматься как на автомобиле, так и пешком. Здесь можно провести канатную дорожку, как это делается во многих странах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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