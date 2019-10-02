Махаббат Велиева: Показатели дошкольного образования в Азербайджане неудовлетворительны

2 октября 2019 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно результатам международного оценивания, дошкольное образование в Азербайджане, среда обучения на дому, участие родителей в образовании детей - неудовлетворительны.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, выступая на презентации проекта "Улучшение дошкольного и начального образования посредством общинных групп", который осуществляется Институтом образования при финансировании Евросоюза и поддержке ЮНИСЕФ.

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