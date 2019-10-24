В Сумгайыте и Газахском районе Азербайджана будут перебои в газоснабжении

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 начались работы по устранению утечек газа на 45-м километре магистрального газопровода «Гарадаг-Сумгайыт», сообщает в четверг Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Поэтому в жилом поселке, построенном для вынужденных переселенцев в Сумгайыте, будут перебои в газоснабжении.

Кроме того, в связи с рядом работ по реконструкции в некоторых населенных пунктах Газахского района в течение дня ожидаются временные ограничения в газоснабжении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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