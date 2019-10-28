Минэкологии в очередной раз предупредило владельцев ресторанов

28 октября 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В министерство экологии и природных ресурсов вновь поступили жалобы, связанные с загрязнением воздуха дымом, а также распространению запахов ресторанами, по этой причине министерство провело повторные мониторинги в ряде объектов общепита.

Об этом рассказала руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает в понедельник Trend.

По ее словам, в ходе мониторингов было установлено, несмотря на то, что на большинстве из указанных объектов установлено оборудование по очистке, в виду того, что не производится своевременное техобслуживание, периодически не очищаются фильтры, в воздух выбрасывается дым и распространяется неприятный запах. И это становится причиной недовольства жителей, живущих по соседству.

«Поскольку истекают последние дни месяца мухаррам, учитывая, что скоро начнутся свадебные мероприятия, призываем владельцев объектов общественного питания, чтобы они своевременно очищали фильтры и не выбрасывали в воздух вредные вещества. В противном случае в их отношении будут предприняты административные меры», - сказала Ибрагимова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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