В Баку приостановлено строительство многоэтажного здания

БАКУ/Trend/ - Несколько дней назад в различных СМИ распространилась информация о строительстве многоэтажного здания на территории, близкой к 54-й школе имени Абдуллы Шаига в Насиминском районе Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, министерство образования обратилось в данной связи в Исполнительную Власть города Баку, для принятия соответствующих мер. Немедленно была создана комиссия в составе представителей ИВ города Баку и Государственного комитета градостроительства и архитектуры. Члены комиссии побывали в школе и провели по вопросу тщательное расследование.

Было установлено, что земельный участок по адресу - улица Асифа Магеррамова в Насиминском районе в 2008 году был передан Бакинскому метрополитену, а затем эта территория была отведена гражданам Азеру Акберову и Асифу Асадову, для проектирования и строительства многоэтажного жилого здания.

В ходе расследования было установлено, что в обоих случаях не было получено заключения Государственного комитета по вопросам имущества и других соответствующих структур. По причине близости строительства к школе и учитывая общественные интересы, распоряжение, выданное прежним руководством ИВ города Баку для проектирования строительства многоэтажного жилого здания по адресу улица Асифа Магеррамова 40, Насиминский район, было аннулировано.

В настоящее время в ИВ города Баку рассматривается вопрос передачи этого земельного участка школе, на основании обращения министерства образования.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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