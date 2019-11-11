Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)

11 ноября 2019 10:11 (UTC+04:00)

Печень – это самый крупный внутренний орган, занимающий большую часть брюшной полости. Миллиарды клеток печени постоянно выполняют множество функций, направленных на поддержание чистоты и постоянства внутренней среды организма. Одной из важнейших его функций является дезинтоксикация. От печени зависит работа иммунной системы, а значит сопротивляемость организма болезням и инфекциям. Наша молодость и красота также неразрывно связаны с работой печени.

Основные функции печени. Глобальная задача печени – не допустить ядовитые, опасные для других органов вещества в общий кровоток. За сутки кровь фильтруется через печень 300-400 раз! Каждый день наша печень ведет отчаянную борьбу с массой ядовитых веществ. Печени приходится сражаться с такими веществами как этиловый спирт, лекарства, пищевые красители и консерванты, микробные токсины, вирусы, выхлопные газы, тяжелые металлы.

Окружающая атмосфера, курение, алкогольные напитки, питание, прием лекарств являются основными причинами болезней печени.

Основные симптомы болезней печени. Часто приходиться слышать: «У меня печень здоровая, потому что не болит». Печень действительно не болит. Внутри печени нет нервных окончаний, потому мы не можем ощущать боль. Если печень увеличивается, мы чувствуем, лишь тяжесть и дискомфорт. Боли в правом боку говорят о проблемах в желчном пузыре или поджелудочной железе. А печень терпит и «молчит», даже когда разрушается!

Только у 8% людей вовремя выявляются ранние признаки нарушения работы печени. Когда печень перестает справляться с детоксикацией, токсины накапливаются и циркулируют в организме, негативно влияя на все его системы, особенно на клетки головного мозга. Поэтому первыми сигналами о проблемах с печенью могут быть вовсе не болезненные ощущения в правом боку, а нарушение внимания, замедление двигательных реакций, координации и мышления.

Профилактика заболеваний печени. Если вы заподозрили у себя поражение печени или же хотите предотвратить развитие печеночных заболеваний, следует пересмотреть свой образ жизни. При помощи правильного питания и общеукрепляющей терапии можно значительно снизить риск развития заболеваний печени. Чтобы укрепить печень и ускорить регенерацию поврежденных клеток, необходимо принять курс препаратов - гепатопротекторов. Здоровая печень является залогом полноценной жизни и хорошего настроения!

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  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
  • Шумные проблемы " немого" органа (ФОТО)
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