Стартует традиционная депозитная кампания АтаБанк-а

В свое 26-летие ОАО «АтаБанк» запустило традиционную кампанию по вкладам. Ожидаемая всеми, депозитная кампания на этот раз стартовала под названием «В Новый год с новым iPhone» и предлагает вкладчикам еще более привлекательные подарки.

В рамках кампании в период с 12.11.2019 по 31.12.2019 клиенты, размещающие депозиты в АтаБанк-е, получат право выбрать любой подарок в соответствии с условиями кампании.

Вкладчикам вместе с депозитным договором вручается список подарков и предоставляется выбор приза в зависимости от суммы их депозита.

Таким образом существующие и новые клиенты, разместившие вклад в ОАО «АтаБанк» свыше 10 000 AZN, 10 000 USD/EUR, становятся участниками этой кампании и обладателями следующих призов: iPhone 11, Pro и Pro Max, велосипеды İsma Bike, пакеты для полного клинического обследования в Международном Госпитале Гянджа, пакеты для отдыха в отелях Excelsior Hotel Shamkir, Qalaaltı Hotel & SPA, Shamakhi Palace Sharadil, Quba Palace, Lankaran Springs & Wellness Resort, Garabag Resort & SPA, Aura SPA, а также туристические пакеты по направлениям Улудаг/Шри-Ланка/Шарм-Эль-Шейх/Дубай.

По условиям кампании депозиты размещаются сроком на 12, 24 и 36 месяцев и полностью страхуются Фондом Страхования Депозитов.

В кампании могут участвовать только физические лица, а продолжаться она будет до 31 декабря 2019 года. Не упустите шанс!

Пользователи WhatsApp/Telegram могут написать на номер банка 050 9999136 и получить подробную информацию о кампании.

Функционирующий с 1993-го года ОАО «АтаБанк», является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

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