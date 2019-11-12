Замглавы ИВ: В Гедабейском районе будет высажено свыше 10 тыс. деревьев

12 ноября 2019 19:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, в Гедабейе будет высажено свыше пяти тысяч деревьев.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы исполнительной власти Гедабейского района Вюсал Мусаев.

По его словам, в рамках мероприятия на территории района будет высажено свыше 10 тысяч деревьев. Уже определены места, где будут посажены деревья. Это правая и левая стороны магистрали Шамкир-Гедабей, а также различные населенные пункты.

Мусаев отметил, что будет отдано предпочтение саженцам деревьев соответствующих местным условиям. В настоящее время идут подготовительные работы.

"В этой акции в большим удовольствием примет участие вся общественность района. Наряду с тем, что эта акция сделает наш город красивее, она также будет очень полезна для очистки воздуха. Мы поддерживаем эту акцию», - сказал Мусаев.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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