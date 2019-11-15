Азеристиликтеджхизат: В Баку отапливается уже 30% зданий

БАКУ / Trend/ - В связи с переходом на зимний режим ОАО «Азеристиликтеджхизат» начало отапливать здания и объекты, сказал в пятницу Trend начальник абонентской и клиентской службы АО Рафиг Алиев.

По его словам, с сегодняшнего утра подключены все котельные: «В горных районах отопительные системы включены с 1 ноября. С сегодняшнего утра эти процессы стартовали в Баку и других прилегающих территориях. Уже отапливается 30% зданий и объектов Баку. В других котельных проводятся регулировочные работы. До конца дня отопление будет подано во все здания».

Алиев также добавил, что отапливать одновременно все территории невозможно: «Котельные технически не способны сразу выдавать высокую температуру. К примеру, одна котельная использует 5 тысяч кубометров воды. Эта вода должна нагреться, и только потом можно постепенно повышать температуру. Для этого требуется 12-24 часа».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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