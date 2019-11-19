С завтрашнего дня температура воздуха на Абшеронском полуострове будет снижаться

19 ноября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в отдельных местах ожидается дождь, умеренный северный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-9, днем - 10-13, в Баку ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

В западных районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в отдельных северных и восточных районах ожидается дождь, в горных территориях – снег. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 2-7, днем 10-15, в горах ночью 3-8 мороза, днем 2-7 градуса тепла.

20-22 ноября на Абшеронском полуострове на фоне временами усиливающегося северного ветра и влажной погоды ожидается снижение температуры, что может неблагоприятно отразиться на некоторых метеочувствительных людях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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