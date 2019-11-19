Бактрансагентство проводит дезинфекционные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая возможность распространения острых респираторных инфекционных заболеваний в связи с похолоданием Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к упреждающим мерам, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

В этих рамках в Центре транспортного обмена «Кёроглу» проведены дезинфекционные работы. Продезинфицированы перроны, залы ожидания и парковая территория. Работы велись ночью.

Дезинфекцию планируется проводить еженедельно.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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