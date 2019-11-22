В Баку сохранится дождливая погода

22 ноября 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет дождливо, ветер северо-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит днем и ночью - 2-6, в Баку днем и ночью - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 777 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, днем в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 1-4, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-5 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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